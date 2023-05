Apocalypse Now

Ospite del Jennifer Hudson Show, Emilio Estevez ha raccontato di quando, da giovane, Laurence Fishburne gli ha salvato la vita. Le strade dei due attori si sono incrociate alla fine degli anni ’70, quando Fishburne ottenne un ruolo in Apocalypse Now (LEGGI LO SPECIALE), film cult con protagonista il padre di Estevez, Martin Sheen. Il figlio accompagnò il genitore sul set nelle Filippine, dove legò subito col coetaneo Fishburne. I due iniziarono così a fare delle escursioni insieme, una delle quali ha rischiato di essere fatale per Estevez.

Ecco come sono andate le cose:

Ci conoscevamo solo da un paio di giorni. Eravamo nelle Filippine. E [Fishburne] mi disse: “C’è questa piccola barca. Usciamo con quella“. Io allora gli faccio: “Certo“. All’epoca avevamo entrambi 14 anni. Così siamo usciti insieme su questa barca e abbiamo iniziato ad avvicinarci troppo alla riva, e io ho detto: “Beh, fammi saltare giù, ci spingerò al largo“. Sono saltato giù ed era come il fango delle sabbie mobili. Stavo affondando e ho visto Fishburne che mi guardava e diceva: “Afferra la mia mano“, e mi ha tirato sulla barca. Da allora siamo rimasti legati.

Potete vedere l’intervista qui sotto:

Diretto da Francis Ford Coppola, Apocalypse Now è arrivato nelle sale nel 1979. Nel cast anche Marlon Brando, Robert Duvall e Dennis Hopper. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda; di seguito vi riportiamo la sinossi:

Durante la guerra in Vietnam un agente dell’esercito americano si avventura in Cambogia alla ricerca di un pericoloso tiranno, il colonnello Kurtz, un tempo soldato modello poi convertitosi alla causa del nemico.

Cosa ne pensate dell’aneddoto che riguarda Emilio Estevez e Laurence Fishburne? Lasciate un commento!

FONTE: Youtube

Classifiche consigliate