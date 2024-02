Vi avevamo raccontato qualche mese che l’amata regista di Barbie, Greta Gerwig, dirigerà un nuovo adattamento del ciclo di Le Cronache di Narnia, tratto dai romanzi di C.S. Lewis.

I film saranno realizzati da Netflix che ora possiede i diritti della saga. A proposito del nuovo adattamento di Gerwig afferma Ted Sarandos, CEO della piattaforma streaming, parlando con Time:

Non andrà contro a ciò che il pubblico immagina di quei mondi, ma sarà più grande e audace di quanto pensino.

Interviene Gerwig, aggiungendo ciò che l’affascina del mondo creato da Lewis:

È legato al folklore e alle storie delle fate dell’Inghilterra, ma è una combinazione di diverse tradizioni. Da bambino, accetti tutto, il trovarti in questa terra di Narnia con fauni e dove poi arriva Babbo Natale. Nemmeno ti viene in mente che non è qualcosa di schematizzato. Sono interessata ad abbracciare la contraddizione dei mondi che Lewis ha creato, perché è proprio questo che li rende così affascinanti.