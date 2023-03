Legend Of The White Dragon: la data d’uscita dell’ultimo film di Jason David Frank

Bat in the Sun Productions e Bascule Productions Ltd hanno fissato la data d’uscita di Legend Of The White Dragon, l’ultimo film girato dall’attore di Power Rangers Jason David Frank prima della sua morte lo scorso novembre.

La pellicola uscirà nel giorno in cui l’attore e esperto di arti marziali avrebbe compiuto 50 anni, il 4 settembre prossimo.

Il film d’azione diretto da Aaron Schoenke e Sean Schoenke segue la storia Erik Reed detto il Drago bianco (Frank), che dopo esser stato fuggitivo per tre anni ritorna nella città che aveva giurato di proteggere. Adesso deve ripulirsi il nome e salvare la famiglia che tiene segreta prima che il misterioso Dragon Prime (Aaron Schoenke) scateni la sua vendetta.

Fonte: Deadline