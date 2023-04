Continua il casting del nuovo film live-action Disney dedicato a Lilo & Stitch, che dovrebbe arrivare direttamente su Disney+.

È il caso di Tia Carrere, voce di Nani nel classico d’animazione, che tornerà a fare parte del cast del film, questa volta come attrice nel ruolo dell’inedito personaggio della signora Kekoa mentre Chris Sanders, che insieme a Dean DeBlois ha scritto e diretto Lilo e Stitch nel 2002, è in trattative per tornare, come in passato, anche a dare voce alla creatura aliena, nonostante avesse affermato, nel 2022, di non essere stato contattato dalla Disney in merito.

Notizie meno positive invece per l’attore Kahiau Machado, che la settimana scorsa era stato annunciato nel ruolo di Davis Kawena, interesse amoroso di Nani, ora sostituito da Kaipot Dudoit: pare infatti che l’attore abbia ripetutamente usato un linguaggio razzista in passato e che quindi la Disney abbia deciso di prenderne le distanze, anche se né l’attore né la major non hanno rilasciato dichiarazioni merito.

Fonte: THR

