Secondo quanto riportato da Deadline Billy Magnussen (Into the Woods, Aladdin) farà parte del cast del nuovo film live-action Disney dedicato a Lilo & Stitch, che dovrebbe arrivare direttamente su Disney+.

Nel cast troviamo anche Zach Galifianakis e l’esordiente Maia Kealoha nei panni di Lilo.

Dean Fleischer Camp, regista del successo critico del film d’animazione Marcel the Shell With Shoes On, siederà in cabina di regia.

Il film farà uso di un misto di scene dal vero e digitale (probabilmente per la creaturina aliena) e avrà un budget “medio” in linea con quello di Lilli e il vagabondo, quindi di circa 60 milioni di dollari.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate