La Funko ha svelato una nuova figure della linea POP! ispirata all’amato classico Disney Lilo & Stitch.

La figure è denominata “Annoyed Stitch” e sarà disponibile negli Stati Uniti in esclusiva per Entertainment Earth.

E sempre in esclusiva su Entertainment Earth sarà disponibile anche un nuovo zainetto targato Bioworld.

Ecco le immagini dei prodotti:

Ricordiamo che recentemente Jon M Chu, regista del grande successo Crazy & Rich, è stato scelto per dirigere un adattamento in live-action per Disney+ dell’amato film animato.

La bozza iniziale della sceneggiatura è a cura di Mike Van Waes, ma con il coinvolgimento di Chu si cerca un nuovo sceneggiatore che lo affianchi. Alla produzione Dan Lin e Jonathan Eirich (Aladdin).

Il film farà uso di un misto di scene dal vero e digitale (probabilmente per la creaturina aliena) e avrà un budget “medio” in linea con quello di Lilli e il vagabondo, quindi di circa 60 milioni di dollari.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film animato:

Lilo è una ragazzina hawaiana che si sente un po’ sola. Trova casualmente e “adotta” uno strano animale, al quale dà il nome di Stitch. Sarebbe un cucciolo perfetto se non fosse in realtà il frutto di un esperimento genetico, programmato per non avere emozioni e creare il caos, fuggito da un pianeta alieno e piombato sulla Terra. Attraverso l’amore e la fiducia che Lilo nutre nei confronti dei valori familiari, il cuore di Stitch, invece, si apre scoprendo di avere la capacità di prendersi cura degli altri.

