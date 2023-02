Lilo & Stitch: Zach Galifianakis entra nel cast del nuovo film Disney

THR annuncia il primo ingresso nel cast del nuovo film Disney dedicato a Lilo & Stitch, che dovrebbe arrivare direttamente su Disney+ piuttosto che prima al cinema.

Si tratta di Zach Galifianakis, il cui ruolo per il momento è tenuto sotto chiave; nel frattempo lo studio continua la ricerca di una giovane attrice che interpreti Lilo e di un’altra che invece interpreti la sua sorella maggiore.

Lo scorso luglio abbiamo appreso che non sarebbe stato più John M. Chu a dirigere il nuovo film Disney dedicato a Lilo & Stitch, ma Dean Fleischer Camp, regista del successo critico del film d’animazione Marcel the Shell With Shoes On.

Il film farà uso di un misto di scene dal vero e digitale (probabilmente per la creaturina aliena) e avrà un budget “medio” in linea con quello di Lilli e il vagabondo, quindi di circa 60 milioni di dollari.

