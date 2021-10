Nel libro appena pubblicato The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, si parla anche di, il film sul Golia Verde interpretato da Edward Norton.

Come noto, sul set non tirava proprio una bella aria, e in effetti nel volume viene spiegato che a causa di una pre-produzione durata meno del previsto, Norton fu costretto a effettuare i cambiamenti desiderati sulla sceneggiatura direttamente sul set e dovette fare i conti con il produttore Stephen Broussard, che ha raccontato di aver avuto diverse difficoltà:

Kevin Feige veniva sul set il più possibile, ma spesso ero solo. Rappresentavo la voce dei produttori, ma ero il più giovane e temevo che mi avrebbero mandato a casa in ogni momento dicendo: “Lascia fare agli adulti”.

Sulle divergenze ha poi ammesso:

Volevo facilitare i cambiamenti a patto di semplificare le cose per il regista, mi sembrava questo il compito di un produttore. […] Tutte le divergenze, per quanto possano sembrare negative, fanno bene.

Cosa ne pensate delle parole del produttore? Ditecelo nei commenti!

Fonte