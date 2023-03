Lo squalo: Steven Spielberg era convinto che l’aspetto della bestia marina fosse scadente

Con Lo squalo, Steven Spielberg ha sfornato un capolavoro che ha sostanzialmente dato i natali al moderno blockbuster diffuso in larga scala nei cinema inaugurando un modello, quello del tentpole estivo, che esiste tutt’ora a Hollywood e dintorni.

Lo squalo occupa stabilmente un meritatissimo posto di primo piano tanto nella carriera di Steven Spielberg quanto nella storia del cinema, eppure, come noto, il suo creatore era inizialmente poco convinto dall’aspetto della bestia marina che dà il titolo al lungometraggio ed era anzi certo del fatto che fosse scadente e poco convincente.

Il leggendario filmmaker ne ha parlato nuovamente in una recente intervista rilasciata al W Magazine in cui ha spiegato:

Non avrei mai immaginato che così tante persone sarebbero andate a vedere Lo squalo. Nella mia testa, l’aspetto dello squalo era scadente. Ma quando sono andato alla prima anteprima a Dallas con la gente che urlava e lanciava i pop-corn verso lo schermo ho provato questa sensazione all’insegna del “Oh mio Dio, non avrei mai e poi mai pensato che questo film avrebbe funzionato”. La verità è che, col cinema, non sai mai quello che potrà accadere.

Uscito nel 1975 nei cinema, Lo squalo di Steven Spielberg ha incassato ben 476 milioni di dollari in tutto il mondo (dato non aggiornato all’inflazione). Tenendo conto dell’inflazione odierna, la pellicola occupa la settima posizione nella classifica dei maggiori incassi americani di tutti i tempi (fonte: box office mojo). I 265 milioni incassati in USA dal blockbuster all’epoca equivarrebbero a un miliardo e cento milioni di oggi.

Cosa ne pensate di questo aneddoto di Steven Spielberg su Lo squalo? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

