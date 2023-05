Secondo quanto riportato da Variety Nicolas Cage tornerà a vestire i panni del trafficante d’armi Yuri Orlov in Lords of War, sequel del film del 2005 di Andrew Niccol Lord of War.

Nel cast del film troveremo anche Bill Skarsgård nei panni di Anton, figlio di Yuri Orlov (Cage). Le riprese del progetto dovrebbero iniziare questo autunno. Andrew Niccol tornerà alla regia e si occuperà anche della sceneggiatura.

Qua sotto potete leggere la breve sinossi ufficiale del film del 2005:

Yuri Orlov è un trafficante d’armi che commercia con i peggiori dittatori del pianeta. Viene assalito da una crisi di coscienza e decide di abbandonare l’attività ma non sarà un’impresa facile perché sulle sue tracce c’è Jack Valentie, un implacabile agente dell’Interpol.

