Molto probabilmente, la scarsa dimestichezza degli americani con i tanti splendidi paesi e borghi che possiamo ammirare da nord a sud dello stivale, ha portato molte persone a “lamentarsi” su Twitter circa la somiglianza fra, il nuovo film Pixar diretto dall’italianissimo Enrico Casarosa, e, l’acclamata pellicola di Luca Guadagnino.

Di queste “accuse” avevamo già avuto modo di parlare a fine febbraio, quando era stato lo stesso Enrico Casarosa a smentire la cosa dopo essere stato interpellato su Twitter. Ieri però, dopo l’arrivo del full trailer, la questione è tornata nuovamente a galla durante una conferenza stampa virtuale, così come viene segnalato dalla versione canadese di Entertainment Tonight. E così, il regista ligure si è trovato a dover sottolineare, ancora una volta, l’ovvio: Luca e Chiamami col tuo nome non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro.

Non era assolutamente nostra intenzione anche perché Luca parla di quell’amicizia che esiste in quel periodo pre-puberale. S’ispira alla mia infanzia e al rapporto col mio amico Alberto, che era un po’ un combinaguai. E ha a che fare con le storie di quando ero piccolo e vivevo alle Cinque Terre, ci sono tutti questi paeselli vicini al mare pieni di racconti divertenti in stile “Non devi andare lì! Quel posto è infestato da un dragone marino!”. Solo che poi cresci e scopri che erano tutte storie inventate dagli adulti per proteggere il loro posto preferito dove pescare!