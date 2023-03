Attraverso un comunicato stampa, Lucky Red ha annunciato le dodici acquisizioni fatte all’European Film Market di Berlino, fra le quali figura anche il nuovo film di Woody Allen.

Trovate tutto quello che c’è da sapere qua sotto.

Lucky Red è lieta di annunciare le ultime acquisizioni dall’European Film Market di Berlino

Sono dodici i nuovi titoli che entrano nel listino Lucky Red.

Molti grandi autori e registi affermati saranno nuovamente distribuiti dalla società di Andrea Occhipinti: i nuovi film di Woody Allen (Coup de chance), Kore’eda (Monster, acquisito insieme a Bim), Mike Leigh (titolo da definire, acquisito insieme ad Academy 2) e, dopo l’acclamato esordio “Les Miserables”, Ladj Ly (Les indésiderables).

Ai grandi ritorni, si aggiungono nuovi talenti e interessanti scoperte: l’opera prima di Celine Song, che firma Past Lives, il film più conteso del mercato, prodotto da A24 e presentato con grande successo di pubblico e critica sia al Sundance che a Berlino; Miller’s Girl di Jade Halley Bartlett, thriller con Jenna Ortega, l’acclamata protagonista della serie Mercoledì; Reality di Tina Satter con protagonista, oltre che produttrice, Sidney Sweeney (Euphoria), una delle attrici più promettenti di Hollywood; Scrapper di Charlotte Regan, presentato in concorso al Sundance Film Festival dove ha vinto il World Cinema Grand Jury Prize; Silver Haze di Sacha Polak, presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino, vincitore del Teddy Jury Award per la performance dell’attrice protagonista Vicky Knight e Deep Sea, secondo lavoro del regista cinese Xiaopeng Tian, presentato nella sezione Generation del Festival di Berlino, già uscito a gennaio nelle sale cinematografiche cinesi dove ha raggiunto gli oltre 135 milioni di dollari di incasso al box office.

Per concludere, altri due film presentati nella sezione Panorama del Festival di Berlino: Opponent, opera seconda del regista Milad Alami, svedese di origine iraniana, con protagonista Payman Maadi (Una separazione) e The Teacher’s Lounge di Ilker Çatak, vincitore come Miglior film per la giuria C.I.C.A.E. e del Premio EUROPA CINEMAS LABEL.

BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate