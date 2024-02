Inizialmente previsto per il prossimo gennaio, M3GAN 2.0 uscirà invece il 16 maggio 2025, secondo quanto riporta Collider. Il motivo dello spostamento dovrebbero essere legato alla strategia di proporre l’atteso sequel all’inizio della stagione estiva, solitamente molto proficua per i blockbuster negli Stati Uniti.

A scrivere la sceneggiatura di M3GAN 2.0 vi sarà nuovamente Akela Cooper, mentre Gerald Johnstone tornerà alla regia. Allison Williams e Violet McGraw saranno nuovamente nel cast.

Ricordiamo che il primo film, targato Blumhouse, è uscito nel gennaio 2023, rivelandosi un gran successo: ha superato i 150 milioni d’incasso in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 12.

Ecco la sinossi:

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.

Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.