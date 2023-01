M3GAN: Allison Williams spiega perché girare il film è stato “affascinante e unico”

In un’intervista con Entertainment Weekly, Allison Williams ha parlato delle riprese di M3GAN e dell’esperienza unica rappresentata dalla produzione.

Ecco il racconto dell’attrice:

Le riprese sono state affascinanti, abbiamo girato in Nuova Zelanda, nell’estate del 2021, quando c’era ancora il Covid ovunque. La Nuova Zelanda non aveva quasi nessun caso, perciò entrare nel paese significava dover trascorrere due settimane di quarantena in albergo in isolamento. Tutti noi che venivamo dall’estero abbiamo dovuto sottoporci alla quarantena. Poi, una volta usciti dall’albergo, è stato come ritrovarsi nel vecchio mondo che ricordavamo. È stato splendido.

Abbiamo girato molto in fretta, ed è stato molto difficile. Non voglio svelare la magia di come ha preso vita, ma portare M3GAN sullo schermo è stato difficilissimo. Ci ha unito un po’ tutti, perché serviva la collaborazione di tutta la troupe, ogni reparto era coinvolto.

Si è trattato di un’esperienza unica per me, girare con M3GAN. Non so se mi ricapiterà mai in vita mia.