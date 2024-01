Five Nights at Freddy's

Il 2023 è stato un anno d’oro per la Blumhouse, grazie al grandissimo successo di M3GAN e Five Nights at Freddy’s.

Il 4 gennaio uscirà nelle sale il nuovo film dello studio, Night Swim (GUARDA IL TRAILER) e, per l’occasione, Ryan Turek, produttore esecutivo e vicepresidente del reparto sviluppo film della compagnia, ha concesso un’intervista a Deadline, dove ha anche fornito aggiornamenti sui sequel delle due pellicole.

Tratto dall’omonimo franchise videoludico, Five Nights at Freddy’s ha incassato quasi 300 milioni di dollari a livello globale lo scorso autunno. Un seguito pare scontato, ma, conferma Turek, non è stato ancora ufficializzato:

Quel film ha fatto molti soldi. È stato un grande successo e ne siamo grati. Emma [Tammi, regista] ha fatto un ottimo lavoro, ma stiamo ancora aspettando il via libera. Vedremo. Non è una follia [non aver ancora annunciato il sequel]. Fa parte del processo, credo. Sono sicuro che Jason [Blum, boss della Blumhouse] ha qualche asso nella manica.

Il seguito di M3GAN, ufficializzato poco dopo il suo ottimo riscontro nelle sale, ha già invece una data d’uscita: 17 gennaio 2025. Tutto procede secondo i piani, pur senza particolari aggiornamenti: “M3GAN 2 è in sviluppo. Non abbiamo iniziato le riprese o altro. Stiamo puntando alla data di uscita prevista a gennaio [2025]“.

Per avere tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti su M3GAN e Five Nights at Freddy’s non dovete fare altro che cliccare rispettivamente qui e qui.

Cosa ne pensate? Quanto attendete i sequel di M3GAN e Five Nights at Freddy’s? Lasciate un commento qui di seguito!

FONTE: Deadline

