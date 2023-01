M3GAN: il produttore spiega perché Polar Express è stato fonte di ispirazione

Il produttore esecutivo Adam Hendricks ha parlato di un punto in comune tra M3GAN, ora al cinema, e Polar Express, il film d’animazione del 2004 diretto da Robert Zemeckis.

Come raccontato al Los Angeles Times, il film è stato una grande fonte di ispirazione:

Volevamo che sembrasse una versione realistica di un personaggio di Polar Express… come un personaggio digitale che non dovrebbe esistere. A differenza di una bambola normale in cui le palpebre sono distaccate dalla superficie degli occhi, i [Morot FX Studios] l’hanno realizzata come un essere umano, con le palpebre attaccate che scivolano quando l’occhio si apre o si chiude.