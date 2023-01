M3GAN: il regista e l’attrice protagonista su chi vincerebbe uno scontro tra la bambola del film e Chucky

M3GAN (LEGGI LA RECENSIONE) ha ottenuto un notevole riscontro di pubblico e critica, tanto che su Twitter è nata una “faida” che contrappone la bambola al centro del film e un altro celebre e altrettanto pericoloso giocattolo cinematografico: Chucky.

In un’intervista con TooFab, il regista di M3GAN Gerard Johnstone e l’attrice protagonista Allison Williams hanno commentato la questione, rivelando chi pensano vincerebbe in uno scontro tra le due. Williams, che nel film interpreta la creatrice di M3GAN, non ha dubbi nel puntare il dito su quest’ultima: “È una faida se è così sbilanciata? Ce l’ha in pugno. E’ vero. La persona che l’ha creata mi ha detto che è inarrestabile, più o meno. Quindi, sì, credo che abbia la meglio”.

Anche il regista è “chiaramente” dello stesso avviso:

È stata davvero divertente [la faida sul web]. Cerco di non leggere troppa la stampa perché può avere un impatto negativo. È una cosa psicologica, perché anche se 100 persone dicono: “Ehi, questo è fantastico “e una persona dice: “Sembra una schifezza“, tu pensi: ‘Perché sembra una schifezza? Cosa posso fare per far sì che questa persona pensi che non sia una schifezza?“. Quindi tendo a stare lontano da Internet. Ma non potevo non essere consapevole di tutto questo ed è stato davvero divertente. Chucky è un personaggio davvero iconico, quindi parlare di loro nella stessa frase è un grande onore, è divertente.

Potete vedere il video dell’intervista qui sotto:

M3GAN è al cinema in Italia dal 4 gennaio 2023. Nel cast anche Violet McGraw (The Haunting of Hill House), Ronny Chieng (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace), Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Lori Dungey (Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, edizione estesa) e Stephane Garneau-Monten (Straight Forward). Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Chi vincerebbe secondo voi uno scontro tra Chucky e M3GAN? Lasciate un commento!

FONTE: Toofab