M3GAN: la Universal ha già valutato l’idea di un sequel

Nelle scorse ore abbiamo appreso da un report del New York Times che il produttore Jason Blum e il regista James Wan stanno per unire le forze e fondere insieme la Blumhouse e la Atomic Monster (trovate tutti i dettagli nel link qua sotto).

Dallo stesso articolo apprendiamo anche qualcosa riguardo il futuro del film M3GAN in uscita nelle sale il prossimo anno.

Pare infatti che la Universal abbia già pensato a un eventuale sequel del film, visto anche il successo che sta avendo in queste settimane il materiale promozionale:

In realtà è stato il signor Wan a far partire l’idea di M3GAN. La Atomic Monster ha proposto l’idea ai dirigenti della Warner Bros., che però è stata rifiutata, in parte perché la major possiede già un franchise con una bambola demoniaca, Annabelle. Il signor Wan ha poi portato l’idea al signor [Jason] Blum, che ha afferrato la palla al balzo. La Universal è così soddisfatta del riscontro su M3GAN che sta già discutendo di un sequel. I post su TikTok con il tag #M3GAN sono stati visualizzati 300 milioni di volte da quando è stato pubblicato il trailer un mese fa.

È più di una semplice bambola. Fa parte della famiglia.

Dalle menti più prolifiche dell’horror – James Wan, il regista dei franchise Saw, Insidious e The Conjuring, e Blumhouse, il produttore dei film Halloween, The Black Phone e The Invisible Man – arriva un nuovo volto del terrore.

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.

Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.