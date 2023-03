Machete Kills Again… in Space: Robert Rodriguez vuole realizzare il film: “Dobbiamo farlo per i fan”

Danny Trejo ha sempre espresso molta fiducia nella possibile realizzazione di Machete Kills Again… in Space, ma nulla si è mai concretizzato.

In occasione di un’intervista con Deadline, Robert Rodriguez ha parlato di tale possibilità spiegando di volerlo fare per i fan:

Avevo aggiunto un trailer finto a Machete 2 per quel film per cercare di soddisfare i fan dicendo: “Ok, ecco che aspetto avrebbe, ma sono soli due minuti piuttosto che due ore”. Ma non sono mai stati soddisfatti, perciò dobbiamo realizzarlo.

Se ci pensate, anche il film originale era nato come trailer allegato a Grindhouse… i fan ci hanno tormentato per anni: “Quando esce il film?”, dicevo: “Era un trailer finto”, e loro: “No, ma sembrava vero! Quando esce?”. Perciò dobbiamo farlo per loro. Non era destino che fosse un film, ma il pubblico lo voleva. Non avevamo mai avuto così tante richieste, perciò abbiamo dovuto accontentarli. Ora tutti vogliono “Machete in space”, non ne hanno mai abbastanza.