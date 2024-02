Durante un’intervista con Comicbook il produttore Lorenzo di Bonaventura ha spiegato perché Madame Web è un film indipendente dagli altri progetto dell’universo Marvel della Sony.

“Abbiamo deciso fin da subito che il lato positivo di questo film dovesse essere di non collegarlo ad altre storie” ha spiegato. “Credo che la saturazione di supereroi di cui si parla è perché i film spesso non riguardando i personaggi centrali. Così ci siamo detti che la cosa migliore fosse concentrarsi sulla storia di Madame Web. Proviene dai fumetti di Spider-Man, ma non appartiene a questo altro progetto colossale. È una storia indipendente, il che ci ha dato la libertà di raccontare davvero la storia del personaggio“.

Nella stessa intervista il produttore ha confermato l’assenza di una scena nei titoli di coda spiegando che “non è stata una decisa conscia dire: ‘Non ne metteremo una visto che tutti gli altri lo fanno’“, ma che anzi è stato un processo naturale rendersi conto che il film non necessitasse di una scena extra.

Madame Web sarà al cinema il 14 febbraio 2024. Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

