Qualche giorno fa vi abbiamo dato la notizia che, quasi 3 anni dopo che la Sony Pictures aveva messo in cantiere un film suambientato nell’universo di Spider-Man, Dakota Johnson era in trattative per ottenere la parte di protagonista.

Nel caso ci fossero dubbi, la star di Cinquanta sfumature di grigio e Suspiria ha confermato di essere diventata a tutti gli effetti la prima supereroina protagonista nell’universo Marvel della Sony.

Lo ha confermato in una storia su Instagram:

OMG! Dakota just confirmed she is playing Madame Web 🕸 #DakotaJohnson 📸 dakotajohnson IG Stories pic.twitter.com/UTh7rmymfJ — Dakota Johnson Updates (@dakotaj_updates) February 5, 2022

Con Spider-Man: No Way Home alle spalle, lo studio è pronto a investire su nuovi personaggi, come Madame Web e Kraven il cacciatore.

Sul progetto sono al lavoro i due sceneggiatori Matt Sazama e Burk Sharpless che avevano già lavorato per lo studio al film di Morbius con Jared Leto, in arrivo la prossima primavera.

La regia, come si vociferava, è stata affidata s S.J. Clarkson, la regista di alcuni episodi di Jessica Jones, The Defenders e Collateral.

Il personaggio nei fumetti è noto come Cassandra Webb, è stato creato da Denny O’Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni) e ha debuttato nella serie The Amazing Spider-Man (vol. 1) n° 210. Tra i suoi poteri, la chiaroveggenza e diverse abilità e doti psichiche che le permettono di apparire alle persone in forma astrale. Oltre ai fumetti Madame Web è apparsa anche nella serie animata di Spider-Man.