Durante un’intervista con Variety, Emma Roberts, scelta per interpretare Mary Parker in Madame Web, ha parlato del flop del cinecomic Sony, che in tutto il mondo ha incassato appena 100 milioni di dollari.

“Non c’è un segreto [per il successo]” ha commentato durante dell’intervista. “Bisogna fare qualcosa di abbastanza bello e arrivare al momento giusto. Il fallimento non mi intimidisce così come l’idea che le persone abbiano idee negative su qualcosa“.

Ha poi aggiunto:

Ho adorato davvero Madame Web, il film mi è piaciuto tanto. Ho trovato tutti fantastici e credo che la regista S.J. Clarkson abbia svolto un lavoro splendido. È il motivo per cui ho accettato la parte. Se non fosse stato per internet e per la tendenza a trasformare tutto in una presa in giro, l’accoglienza sarebbe stata diversa. È una cosa che mi secca molto anche per altre cose che ho fatto, la gente oramai scherza su tutto.

Madame Web è uscito al cinema il 14 febbraio 2024. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

