Durante un’intervista con Variety, Dakota Johnson ha parlato delle riprese di Madame Web, il cinecomic in arrivo il 16 febbraio al cinema con Sydney Sweeney e Isabela Merced, ammettendo di aver avuto un po’ di difficoltà sul set.

“Non avevo mai girato un film circondata da blue screen con esplosioni finte” ha ammesso l’attrice. “Qualcuno urlava: ‘esplosione!’ e tu dovevi far finta di vederne una. Per me era assolutamente roba da pazzi, mi sono detta: ‘Non so se uscirà bene! Spero di aver fatto un buon lavoro“.

Ha poi aggiunto:

Ma mi sono fidata [della regista S.J. Clarkson]. Lavora così sodo, non ha mai staccato gli occhi da questo film sin da quando abbiamo cominciato.

Madame Web sarà al cinema il 16 febbraio 2024. Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

