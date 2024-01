È iniziata l’ultima parte della promozione Madame Web, il cinecomic in arrivo il 16 febbraio al cinema (qui il primo trailer) con protagoniste Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Isabela Merced, ed è tempo di previsioni.

La Sony ha diffuso ad esempio la prima clip dal film, che trovate qui in alto, in cui il personaggio di Cassandra Web ha una visione molto drammatica sul destino di alcune donne.

È inoltre disponibile un nuovo spot promozionale in cui l’attrice Dakota Johnson prevede le reazioni degli spettatori: “Anche io so prevedere il futuro e so che amerete Madame Web, così tanto che lo andrete a vedere due volte“.

Dakota Johnson predicts the future in new ‘Madame Web’ promo. pic.twitter.com/qbdpLlSOI2 — The DisInsider (@TheDisInsider) January 22, 2024

Madame Web sarà al cinema il 16 febbraio 2024. Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

