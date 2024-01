Manca poco al debutto nelle sale di Madame Web, e all’introduzione di nuovi personaggi nell’universo Marvel della Sony, tra cui la Spider-Woman di Sydney Sweeney, alias Julia Cornwall.

L’attrice, ospite di Hot Ones, ha parlato della sua esperienza come supereroina e di cosa abbia significato, per lei, indossare per la prima volta l’iconico costume:

Mi trovavo già a Boston – è lì che abbiamo girato – e indossavamo questa fichissima tutina aderente su tutto il nostro corpo, in modo che potessero catturarci tutte in 3D. E poi ci hanno mostrato alcuni versioni preliminari dei costumi basati su questo scan 3D e… oddio, erano stupendi! Cioè, erravo proprio noi, i nostri volti! Con quello indosso… mi sono sentita davvero come una supereroina! È stata la cosa più forte di sempre!

Madame Web sarà al cinema il 16 febbraio 2024. Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

