Variety riporta in esclusiva che l’attrice scelta per dare il volto asul grande schermo in un film dedicato alla celebre cantante potrebbe essere stata trovata.

Come svelato in anteprima dal giornale, infatti, si tratta di Julia Garner, attrice di Inventing Anna, che avrebbe ricevuto un’offerta per recitare nel film. I suoi rappresentanti sarebbero ora impegnati a valutare l’offerta, ma fonti del sito sostengono che manchi poco al “sì”.

Attorno al ruolo, ricordiamo, hanno orbitato attrici come Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young e cantanti come Bebe Rexha e Sky Ferreira.

In occasione dell’uscita del live del suo Madame X tour, lo scorso ottobre, Madonna aveva partecipato al The Tonight Show di Jimmy Fallon confermando di essere ora al lavoro su una sorta di “autobiografia visuale”, più che su un film biografico, scritta, prodotta e diretta da lei. In un primo momento al progetto aveva lavorato con Diablo Cody, che aveva consegnato una stesura completa della sceneggiatura sulla quale Madonna stava facendo delle revisioni.