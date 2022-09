Mads Mikkelsen nelle prime immagini del dramma storico The Bastard

L’Hollywood Reporter ci propone le prime immagini di The Bastard, dramma storico danese tratto dall’opera letteraria “The Captain And Ann Barbara” con protagonista Mads Mikkelsen.

Nikolaj Arcel (Royal Affair) sta dirigendo il film che era precedentemente intitolato King’s Land.

Potete vedere le immagini qua sotto:

Con un budget di 8 mila euro il progetto è stato adattato dallo stesso Arcel insieme a Anders Thomas (Riders Of Justice). L’opera si ambienta a metà del 1700, quando il re danese Fredirik V dichiarò il suo intento di bonificare, domare e poi coltivare la brughiera selvaggia così da generare nuove tasse per la casa reale. Tuttavia nessuno osava mettere in atto il suo decreto, in quanto la brughiera significava morte certa ed era considerata un luogo infestato da famelici lupi, banditi e natura spietata. Nel 1755 il soldato Ludvig Kahlen si arruolò e tentò di domare la brughiera nella speranza che il luogo gli donasse ricchezza e onore.

