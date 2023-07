Mads Mikkelsen sembra aver fatto l’abbonamento per interpretare i cattivi. L’attore danese è stato Hannibal nella serie omonima, Kaecillius in Doctor Strange e Grindelwald in Animali fantastici – I segreti di Silente, mentre ora è al cinema con Indiana Jones e il quadrante del destino nel ruolo di Jürgen Voller, uno scienziato nazista sulle tracce di un misterioso reperto.

Mikkelsen racconta in un’intervista con GQ di non avere problemi a interpretare gli antagonisti, anzi.

Non sono interessato a parti del tipo “capelli ribelli, sguardo adorabile”, non fanno per me. I perdenti sono divertenti, perché li conosciamo, magari ci siamo trovati in quella situazione a volte.

Ha poi continuato commentando il suo ruolo come villain nei grandi blockbuster americani:

Se non c’è altro da fare, non vedo perché non accettare altri ruoli così, visto che sono divertenti. E poi posso fare quello che voglio quando torno in Europa.

Benché infatti a Hollywood Mads Mikkelsen sia famoso per le sue parti da antagonista, in Europa (in Danimarca principalmente) recita spesso in ruoli drammatici. Lo abbiamo visto ad esempio nello struggente Il sospetto (2012) e recentemente in Un altro giro (2020), vincitore del Premio Oscar come miglior film in lingua straniera.

Tutte le informazioni su Indiana Jones e il quadrante del destino sono disponibili nella nostra scheda.

FONTE: Comic Book

Classifiche consigliate