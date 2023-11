Bradley Cooper non solo si è trasformato fisicamente per interpretare Leonard Bernstein (si veda il tanto dibattuto naso prostetico) nel film Maestro (che dirige anche), ma ha dovuto lavorare duramente sulla preparazione di una scena in particolare.

L’attore ha infatti raccontato di aver passato la bellezza di sei anni a imparare a dirigere sei minuti di musica nello stile di Bernestein e tutto questo per poter girare una scena specifica del film. Si tratta di quando Bernestein ha diretto la London Symphony Orchestra nella Ely Cathedral nel 1976.

Ecco cosa ha detto Cooper durante una proiezione del film a Los Angeles:

Ero così preoccupato per quella scena perché l’abbiamo girata dal vivo. Quella era la London Symphony Orchestra. Stavo registrando dal vivo. Dovevo dirigerli. Ho trascorso sei anni a imparare come dirigere sei minuti e 21 secondi di musica.

Ha poi raccontato di aver avuto anche dei grandi maestri ad aiutarlo, come il direttore del Metropolitan Opera Yannick Nézet-Séguin:

Si trattava di comporre esattamente quello che volevo cinematograficamente e poi abitare quello spazio. Ero terrorizzato, assolutamente terrorizzato che se non avessi fatto il lavoro poi non sarei stato in grado di divertirmi in quelle scene.

Maestro arriverà su Netflix il 20 dicembre.

