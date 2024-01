Magazine Dreams con Jonathan Majors è ufficialmente tornato sul mercato. Dopo quasi un anno dall’acquisizione da parte di Searchlight Pictures per una cifra a sei zeri, lo studio ha deciso di cederne in diritti alla luce del processo all’attore protagonista.

LEGGI – Jonathan Majors escluso dal film biografico su Dennis Rodman

La major ha comunicato la notizia a chi ha lavorato al film, tra cui il regista Elijah Bynum, proprio la settimana scorsa. Al momento è iniziata la ricerca di potenziali nuovi acquirenti per quella che doveva essere una delle pellicole in corsa agli Oscar, specialmente per l’interpretazione di Majors.

La Searchlight aveva acquistato il film che aveva riscosso molto successo al Sundance a febbraio 2023 con l’intenzione di promuoverlo alla fine dell’anno in vista della stagione dei premi. Un mese dopo, Majors era stato arrestato a New York e lo studio aveva sospeso tutti i piani. A ottobre, poi, aveva rimosso il film dal calendario fino ad arrivare alla decisione delle ultime settimane.

Jonathan Majors: cosa succederà?

Il 18 dicembre, ricordiamo Jonathan Majors è stato condannato per molestie e aggressione nei confronti della sua ex fidanzata: a febbraio riceverà la sentenza e rischia fino a 1 anno di carcere (anche se verosimilmente non finirà in prigione, ma in libertà vigilata). Nella sua recente intervista l’attore ha ammesso che la sua speranza è di tornare a recitare e di riabilitare il suo nome.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento e seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate