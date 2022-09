Magic Mike’s Last Dance uscirà al cinema, salta il lancio direttamente in streaming!

La Warner Bros. ha concesso a Magic Mike’s Last Dance un’uscita theatrical. In linea con la nuova strategia distributiva della major, inaugurata da David Zaslav dopo l’acquisizione e la creazione di Warner Bros. Discovery, il terzo film della saga non uscirà più direttamente in streaming su HBO Max ma avrà il privilegio di essere visto su schermi… decisamente XL: arriverà infatti al cinema il 10 febbraio 2023, il weekend del Super Bowl (ma soprattutto il weekend che precede San Valentino, che ha già visto il lancio di altri fortunati film con Channing Tatum tra cui Dog).

È prevista una finestra di esclusiva prima dell’uscita in streaming sulla piattaforma HBO Max, e nel mezzo vi sarà anche il lancio in digitale e home video. Insomma: verranno rispettate le finestre tradizionali, un giro di 180 gradi rispetto alla decisione iniziale di far uscire la pellicola unicamente sulla piattaforma.

Scritto da Reid Carolin e diretto da Gregory Jacobs (già regista di Magic Mike XXL del 2015), il film vedrà nel cast nuovamente Channing Tatum, Salma Hayek, Caitlin Gerard e Gavin Spokes.

I primi due film combinati hanno raccolto 285 milioni di dollari in tutto il mondo.

