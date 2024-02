Makoto Shinkai ha commentato su X, l’ex Twitter, la notizia relativa all’arresto di Koichiro Ito, importante produttore giapponese di alcuni famosissimi trionfi commerciali al box-office nipponico e mondiale come i tre anime Your name, Weathering With You e Suzume diretti proprio da Shinkai. Ito, come vi abbiamo detto qualche giorno fa, è stato arrestato a Tokyo con l’accusa di aver creato pornografia minorile.

Makoto Shinkai ha espresso, chiaramente, vicinanza alle vittime sperando anche che quanto accaduto non vada a ledere il valore dei suoi film:

Il regista scrive sulla piattaforma social:

Sono rimasto scioccato nell’apprendere la notizia dell’arresto di una persona coinvolta nella produzione dei miei film. Innanzitutto, vorrei esprimere tutta la mia vicinanza e sostegno alle vittime. Inoltre, mi dispiace davvero di aver causato ansia a tutti coloro che amano e sostengono il mio lavoro. Personalmente spero che il valore dei non verrà intaccato dal recente incidente, ma penso che sia naturale che ora vengano visti con una certa incredulità. Questo è molto frustrante e triste.

