Mamma ho perso l’aereo, Joe Pesci sulla possibilità di tornare in un terzo episodio

Il premio Oscar Joe Pesci ha risposto a una domanda di People magazine che gli ha chiesto quale sarebbe la sua risposta all’eventuale proposta di prendere parte a Mamma ho perso l’aereo 3.

Nella pellicola del 1990 scritta e prodotta da John Hughes e diretta da Chris Columbus, Joe Pesci interpretava Harry Lime che, insieme al Marv Merchants di Daniel Stern, dava vita alla ben nota banda dei banditi del rubinetto che, in Mamma ho perso l’aereo, erano appunto soliti tappare gli scarichi e lasciare aperti i rubinetti causando allagamenti nelle case che derubavano, a mo’ di firma.

Quando gli viene chiesto se prenderebbe mai in considerazione l’idea di tornare in un film della saga spiega:

Se, da una parte, verrebbe sempre da dire mai dire mai, credo che sarebbe complicato replicare non solo il successo, ma anche la generale innocenza degli originali. I tempi sono cambiati, così come le attitudini e le priorità che sono diverse da quelle di 30 anni fa.

Il primo Mamma ho perso l’aereo ha dato vita a un sequel ufficiale sempre interpretato da Macaulay Culkin e realizzato dal restante cast artistico e tecnico del primo, e una serie di tre film successivamente usciti fra cinema e TV che non avevano nulla a che vedere con quello di Chris Columbus. Nel 2021 è uscito in streaming su Disney Plus un reboot dal titolo Mamma ho perso l’aereo – Home Sweet Home Alone (LEGGI LA RECENSIONE).

