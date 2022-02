Nel corso di un’intervista esclusiva con Screen Rant, durante la promozione diha parlato della possibilità di un altro film di Mamma mia.

Come potete leggere dall’estratto a seguire, l’attrice vuole un altro film:

So che non dipende da te, ma cosa bisognare fare per un Mamma mia 3?

Lily James: Voglio disperatamente che si faccia. Non mi sembrava vero trovarmi sulla spiaggia o in barca a cantare. Perché non lo hanno messo in cantiere? Ne abbiamo bisogno. C’è stato il Covid, è stato terribile, perciò facciamo Mamma Mia. […] A patto di esserci. Magari non mi vorranno e preferiranno concentrarsi sulla figlia di Sophie. Comunque, non parliamone.