Margot Robbie parla dell’oggetto di Harley Quinn che tiene accanto al letto

Impegnata a promuovere il suo ultimo film, Amsterdam, Margot Robbie ha parlato con ELLE dell’oggetto di scena preferito collegato a uno dei personaggi interpretati.

Quando è stato il momento di parlare di Harley Quinn, interpretata in diversi film dell’Universo DC, l’attrice ha spiegato:

Ho la mazza da baseball di Harley Quinn, proprio accanto al letto. Giusto in caso qualcuno commetta l’errore di entrarmi in casa, che si sappia. Potrebbero rimpiangerlo.

Ha poi aggiunto:

E poi ho ancora un paio di pantaloni in cashmere da Wolf of Wall Street che non sono mai stati inquadrati. Erano comodissimi, me l’hanno fatti tenere alla fine.