Come annunciato alcuni giorni fa, sono iniziate le riprese di Maria, il film biografico diretto da Pablo Larraín dedicato alla cantante lirica Maria Callas che avrà il volto di Angelina Jolie.

La produzione è al momento in corso a Parigi, dove Angelina Jolie è stata avvistata in compagnia di Pierfrancesco Favino, come potete vedere dagli scatti a seguire:

Angelina Jolie e Pierfrancesco Favino a Parigi sul set di “Maria”, il nuovo film di Pablo Larraín su Maria Callas. pic.twitter.com/8lqX0liptt — RB Casting (@RBcasting) October 12, 2023

Angelina Jolie on the set of Maria. pic.twitter.com/JvNX4xGYrf — K🎱 (@lyntwig_) October 11, 2023

Angelina Jolie e Kodi Smit-McPhee contracenando em #Maria. pic.twitter.com/YsWfT4Ca28 — maria por pablo larraín (@callasbiopic) October 12, 2023

🎥 Pablo Larraín and Angelina Jolie shooting Maria in Paris. pic.twitter.com/jrwf6lwUrc — K🎱 (@lyntwig_) October 11, 2023

Nel cast, oltre ad Angelina Jolie, anche Valeria Golino, Pierfrancesco Favino, Kodi Smit-McPhee e Alba Rohrwacher. Le riprese si terranno nel corso delle prossime otto settimane a Parigi, Budapest, in Grecia e a Milano.

Intitolato Maria, il film racconta “la tumultuosa, splendida e tragica storia della vita di una delle più grandi cantanti liriche del mondo, rivissuta e reimmaginata nei suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni Settanta”.

Cosa ne dite del nuovo sguardo ad Angelina Jolie in Maria?

BadTaste è su TikTok!

Classifiche consigliate