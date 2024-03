Batman Forever (1995) e il suo sequel Batman & Robin (1997), diretti entrambi da Joel Schumacher, non hanno avuto un gran successo, anzi. Uno dei difetti riscontrati, oltre alla sceneggiatura e ai pessimi villains, era sicuramente l’interpretazione di Robin. A tal proposito rivela Mark Wahlberg di essere stato in trattative proprio per interpretare la spalla di Batman, ma alla fine non ricevette mai una proposta ufficiale.

Racconta al podcast Happy, Sad and Confused:

Ci siamo incontrati qualche volta (con Schumacher ndr), ne abbiamo parlato, ma non ho mai avuto l’offerta ufficiale.

In fin dei conti, però, conferma di essere contento che sia andata così.

