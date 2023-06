Siamo a inizio anni 2000 ed è tempo di trovare un nuovo James Bond. Tra gli attori presi in considerazione per la parte c’è anche un giovane Henry Cavill che viene però scartato in favore di Daniel Craig. Parlando del ruolo perduto, Cavill aveva commentato che pensava di non aver ottenuto la parte perché non era abbastanza in forma.

In una recente intervista a Express, il regista di Casino Royale Martin Campbell ha commentato a sua volta la cosa. Stando alle sue parole la forma fisica non c’entrava nulla, era semplicemente una questione di età:

È stato fantastico ai provini. Il suo modo di recitare era eccezionale. E ascolta, se Daniel non fosse esistito Henry sarebbe stato un eccellente Bond. Era magnifico, in grande forma fisica… molto bello, ben definito. Sembrava solo un pochino troppo giovane, a quei tempi.

Se ai tempi di Casino Royale Cavill era troppo giovane, ora che la fase Craig è finita e si cerca un nuovo Bond potrebbe essere invece troppo vecchio. Molti nomi sono stati fatti tra cui Aaron Taylor-Johnson, Tom Hardy, Richard Madden, ma ancora non sappiamo chi sarà il nuovo 007.

FONTE: Express

