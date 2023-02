Idris Elba ribadisce di non essere interessato a interpretare James Bond

Qualche settimana fa Idris Elba aveva chiesto espressamente di non rivolgergli più domande a riguardo, poi si era ritrovato comunque a rispondere a domande sulla possibilità di rivelarsi la prossima incarnazione di James Bond.

In occasione del Government Summit di Dubai, come riportato da Associated Press, all’attore è stato chiesto per l’ennesima volta un commento.

Sapete, molte persone parlano di un altro personaggio le cui iniziali sono “J” e “B”, ma non sarò io quel personaggio. Io voglio essere John Luther, è ciò che sono.

Rivedremo Idris Elba in Luther: Verso l’inferno, il film che prosegue la storia della serie cult che arriverà su Netflix il 10 marzo.