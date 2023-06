In occasione dell’edizione 2023 degli Spring Moving Image Awards, Martin Scorsese, Davis Guggenheim e Richard Kind hanno omaggiato Michael J. Fox, insignito di un premio per la sua carriera e per la sensibilizzazione sulla malattia di Parkinson.

“Negli anni ’80 è stata strepitoso assistere al decollo della carriera di Michael. L’ho visto in quei primi film e sono rimasto a bocca aperta” ha dichiarato Scorsese. “Michael è una forza della natura ed è nato per il cinema“.

Ha poi aggiunto: “Prestate attenzione a tutto il lavoro fatto sin dalla diagnosi del Parkinson. È stato e continua a essere un faro per tutte le altre persone con questa malattia, tra cui mia moglie Helen. Michael, il tuo sostegno ha significato così tanto per lei e per me“.

Martin Scorsese Says Michael J. Fox Has Been “A Guiding Light” Through Wife Helen’s Battle with Parkinson’s Disease https://t.co/F7t8jyTy3Q — The Hollywood Reporter (@THR) June 7, 2023

Fonte: Variety

Cosa ne pensate delle parole di Martin Scorsese? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate