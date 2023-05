Su AppleTv+ è ora disponibile STILL: la storia di Michael J. Fox (LEGGI LA RECENSIONE), documentario sul celebre attore (GUARDA IL TRAILER). In un’intervista con CB, il regista Davis Guggenheim ha rivelato qual è stata l’unica richiesta fatta dal protagonista per la realizzazione del film:

Era completamente preso [dal progetto]. Diceva: “Oh, questa è un’ottima idea“. E poi: “Ho solo una richiesta da farti. Niente violino. Niente musica triste“. Non vuole fare un film su un tizio con un handicap e tutti dispiaciuti per lui. È l’opposto di quello che voleva.

Ad occuparsi delle musiche è stato dunque John Powell, alla sua prima esperienza in un documentario dopo aver lavorato a diversi blockbuster come Dragon Trainer. Guggenheim spiega il perché di questa scelta:

Quando ho proposto l’idea alla Apple, mi sono detto: “Voglio fare un film che sembri un film degli anni ’80“. Voglio portare la gente a fare una corsa sfrenata. Mettiamo la musica dei Beastie Boys e dei Guns N’ Roses e affidiamo la colonna sonora a un compositore di Hollywood. È un grande allontanamento dal modo in cui molte colonne sonore sono realizzate nei documentari. Molte colonne sonore e documentari sono molto sobrie e neutre, perché pensano che non si possa spingere il pubblico in un luogo emotivo perché si sta raccontando una storia vera. Ma io ho detto: “Al diavolo“.

Ecco la sinossi del film:

Il film alterna elementi documentaristici, d’archivio e fiction, raccontando la vita straordinaria di M. J. Fox attraverso le sue stesse parole: l’improbabile storia di un bambino minuto, cresciuto in una base dell’esercito canadese, che è riuscito a raggiungere le vette della celebrità nella Hollywood degli anni ’80. Il racconto della vita pubblica di M. J. Fox, pieno di brividi nostalgici e pagine luminose di cinema, si snoda insieme ad aneddoti sulla sua vita privata mai svelati prima, compresi gli anni che seguirono alla diagnosi, a ventinove anni, del morbo di Parkinson. Intimo e onesto, ricco di contributi personali e dell’intera famiglia Fox, il film racconta i trionfi e i travagli personali e professionali di Michael J. Fox, esplorando quello che accade quando un inguaribile ottimista come lui affronta una malattia incurabile. Un mix di avventura e romanticismo, commedia e dramma: per lo spettatore sarà come vedere… un film di Michael J. Fox.

