Martin Scorsese ricorda il casting di Ray Liotta in Quei bravi ragazzi

In occasione della stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame ricevuta lo scorso 24 febbraio da Ray Liotta, Martin Scorsese ha potuto ricordare l’ingaggio dell’attore nei panni del protagonista di Quei bravi ragazzi.

Nel capolavoro di Martin Scorsese che, in una delle sue linee narrative, racconta anche il famigerato colpo alla Lufthansa, l’attore interpretava Henry Hill, un mafioso poi diventato collaboratore della giustizia americana.

Parlando con Variety, Martin Scorsese spiega di come fosse stato indeciso sull’affidare il ruolo di protagonista di Quei bravi ragazzi a Ray Liotta temendo che, per via della sua età, non fosse ancora pronto a sostenere il peso di una pellicola come quella:

Stavamo pensando a un po’ di attori per interpretare Henry Hill e Ray era uno di quelli. Avevo solo un dubbio. Sapevo che poteva maneggiare con tranquillità un ruolo come quello che aveva in Qualcosa di travolgente, ma qui doveva sostenere l’intera pellicola. Doveva davvero dare l’idea di arrivare dal mondo raccontato nel film, doveva avere una certa innocenza, l’autorevolezza, ma, soprattutto, doveva avere un grande charme per controbilanciare l’incredibile violenza del film e il suo orribile comportamento. Amavo i lavori di Ray, andavamo molto d’accordo ogni volta che ci vedevamo e sapevamo che avremmo potuto lavorare insieme. Poi dopo è scattato qualcosa che ha fatto andare tutto al posto giusto. Ero all’Excelsior Hotel. Stavo attraversando la lobby per andare a fare un’intervista quando vedo Ray – era lì anche lui per Nick e Gino – che mi saluta dall’altra parte della stanza. Si diresse verso di me per dirmi ciao e si è ritrovato davanti una vera e propria falange della security. E… gestì tutto in modo perfetto […] Sì, i suoi modi, il suo aspetto e la qualità della sua voce hanno fatto sì che venisse ingaggiato più spesso in parti da “duro” che in film come L’uomo dei sogni, ma questa è una cosa comune a tanti attori. È stato il suo essere impavido – combinato alla sua capacità di controllo e intelligenza – che l’ha reso grande.