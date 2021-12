Nel corso di un’ intervista per la promozione diha confermato di aver incontratoper un ruolo nell’Universo Cinematografico Marvel.

Il problema? Non è ancora chiaro per quale personaggio: “Non l’abbiamo ancora trovato” ha spiegato in un’intervista assieme alla collega Carrie-Anne Moss, apparsa nelle serie Netflix/Marvel Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist e Defenders. “Ne abbiamo parlato, Kevin Feige è un tipo forte. Ma no, non c’è ancora nulla in cantiere, dobbiamo trovare qualcosa”.

L’attore aveva già parlato con Esquire delle voci che lo vedevano coinvolto in un film dell’Universo Marvel:

Non è più grande di un universo? È più un multiverso, un Marvel-verso. […] Sarebbe un onore. Ci sono alcuni registi visionari che stanno facendo qualcosa di inedito. È speciale in questo senso, nelle ambizioni, nelle proporzioni, nella produzione. Sarebbe bellissimo farne parte.

Prossimamente vedremo Keanu Reeves in Matrix Ressurections, da Natale nei cinema statunitensi e dal 1° gennaio in quelli italiani.

Per conoscere tutte le informazioni sul Matrix Resurrections, il film scritto e diretto da Lana Wachowski con Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss in quelli di trinity, non dovete fare altro che visitare la nostra scheda del film.

