L’uomo che ha lanciato il più redditizio universo cinematografico di sempre vuole crearne un altro. Il suo nome è David Maisel, ed è colui che diede la spinta decisiva per mettere in moto la serie di avvenimenti che hanno portato al Marvel Cinematic Universe.

L’anno era il 2003. La Marvel si stava ancora riprendendo dal fallimento sfiorato nel 1996. Si tamponavano le perdite tramite la concessione di licenze per lo sfruttamento dei personaggi. Per la Casa delle Idee era una soluzione win-win. Qualcuno avrebbe prodotto per loro i film, e l’intero brand ne avrebbe giovato si più fronti (oltre agli incassi anche per la vendita di giocattoli, fumetti, e per la notorietà die personaggi). Le operazioni X-Men e Spider-Man erano andate alla grande. Maisel ebbe un’altra idea. Cercò di bloccare la cessione di licenze per fare qualcosa d’altro: uno studio che producesse da sé i propri film.

Il resto è storia.

David Maisel, il nome meno noto nell’origine dei Marvel Studios

Dopo aver contribuito alla fondazione dei Marvel Studios, diventandone presidente, si ritirò in gloria dopo aver concluso l’acquisizione per 4 miliardi da parte della Disney.

Quando nel 2019 Avengers: Endgame arrivò in cima al box office di sempre, l’ex CEO Marvel Ike Perlmutter, noto per usare molto poco la posta elettronica, gli mandò un’inconsueta mail. Diceva: “il film è stato un traguardo straordinario e sappiamo che tutto è partito da te, dalla tua visione e dalla tua tenacia per spingere e realizzate quella visione”.

Oggi Maisel guarda ancora ai fumetti per trarre ispirazione per la sua prossima impresa.

“La Marvel di allora non era quella che è adesso, nessuno ha creduto in noi per anni” dice, con la speranza che il miracolo accada anche per la sua nuova creatura: l’Ekos Universe. Sarà basato sui lavori di Michael Turner, il fumettista creatore di Fathom e Soulfire.

L’Ekos Universe sorgerà sotto l’ala dei Mythos Studios, che hanno già ottenuto una valutazione a nove cifre e diversi investitori da tutto il mondo (tra cui la sudcoreana Hybe). Maisel e il manager Scooter Braun hanno fondato i Mythos Studios nel 2018 acquisendo una partecipazione al 50% nella Aspen Comics, fondata proprio da Turner.

Nonostante il nome Ekos derivi dal fumetto di Turner e Geoff Johns, l’universo si espanderà nell’intero corpus di personaggi ideati dall’autore. Proprio come per la Marvel l’idea è di tenere i fumetti come cuore, il punto di partenza, per poi espandere le trame in autonomia tra cinema e TV. Maisel spiega che approccio alle storie sarà più terreno, limitato alla terra senza esplorare galassie o multiversi. Faranno interagire anche personaggi che, su carta, non hanno mai condiviso le stesse avventure.

Non è il primo tentativo di adattamento. Nel 2001 la Top Cow Productions aveva annunciato un film in live action di Fathom, con la Lightstorm Entertainment di James Cameron alla produzione. Non se ne fece nulla.

Lo stesso Maisel aveva già provato ad avviare questo universo nel 2019 con un film su Cupido, personaggio preso dalla mitologia e riadattato da Turner. Carlos Kotkin aveva sviluppato la sceneggiatura per la regia di Pete Candeland. Justin Bieber avrebbe doppiato il personaggio. Maisel ha confermato che, nonostante la nascita dell’ Ekos Universe, il film d’animazione risulta ancora in sviluppo.

David Maisel sta cercando di replicare se stesso lanciandosi in questa nuova impresa. Non sarà facile. La sua idea potrebbe trovare infatti l’ostacolo più grande proprio nel leader del mercato. Ovvero in quella visione del 2003 che ora chiamiamo MCU.

