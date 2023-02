Marvel Studios: Kevin Feige parla dei temi delle Fasi 5 e 6

In una recente intervista con EW, Kevin Feige ha parlato brevemente dei temi e dei fili conduttori delle Fasi 5 e 6 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Stando al presidente, non tutti i film Marvel saranno strettamente collegati a un tema centrale, come potete leggere in un estratto dall’intervista che vi riportiamo a seguire:

So che avete chiamato le Fasi 4, 5 e 6 la “Saga del Multiverso” che condurranno ad Avengers: The Kang Dynasty nel 2025 e a Secret Wars nel 2026. Come state pensando alla Fase 5 nello specifico? C’è un filo conduttore o un tema generale?

È una divisione che serve al pubblico per seguire tutto e per tenere a mente la posizione di tutti i pezzi. Non ho parlato molto dei temi generali e della direzione della Fase 4 fin quando non è finita, in gran parte perché ci adattiamo costantemente e soddisfiamo esigenze creative e nuove idea di volta in volta. Ma direi in termini molto generali, come si vede in Quantumania, che si tratta di spianare la strada al grosso filo conduttore che correrà per le prossime fasi.

Non tutti i film della Saga dell’Infinito si concentravano su Thanos e le Gemme dell’Infinito, e sarà lo stesso per quelli delle Fasi 5 e 6. La gente ne avrà un assaggio bello succoso in Quantumania in attesa di Avengers: Secret Wars, per cui sono davvero elettrizzato.