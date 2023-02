Marvel Studios: il ritorno di Robert Downey Jr nei panni di Iron Man Jr non è in programma

Fin da quando Robert Downey Jr ha detto addio ai Marvel Studios con il sacrificio del suo Iron Man nel terzo atto di Avengers: Endgame, il fandom ha cominciato a richiedere a gran voce degli aggiornamenti in merito a un suo possibile ritorno perché fra progetti in stile Black Widow ambientati prima di Endgame, multiversi e flashback le possibilià, in linea di massima, sarebbero infinite.

Tuttavia, come ha spiegato qualche giorno fa il produttore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania (LEGGI LA RECENSIONE) Stephen Broussard, la strategia dello studio in queste nuove fasi del Marvel Cinematic Universe ruota tutta intorno all’introduzione di nuovi personaggi:

Credo che una delle meta narrative principali della Fase 4 sia stata quella dei nuovi personaggi. Quella delle nuove persone che entrano in scena indossando un costume per la prima volta. Pensate a Cassie Lang in Quantumania o a Kate Bishop che indossano i loro costumi in Quantumania e Hawkeye o a quelli nuovi che vengono introdotti come Jack in Licantropus. Dopo più di dieci anni di storie della Marvel adesso è il momento in cui i testimoni vanno passati ad altre persone con Robert Downey Jr che non fa più parte dell’universo e robe come questa. Ora è il momento della nuova generazione che si fa avanti ed è una cosa che nei fumetti avviene da sempre.

Qualche settimana fa, era dicembre del 2022, Robert Downey Jr aveva spiegato cosa gli mancava di più del lavoro coi Marvel Studios:

Cosa mi manca di più? Lo stare in trincea con Kevin Feige per tutto il tempo. Gli inizi con Jon Favreau, ora appare tutto come un bel sogno. La fase centrale, con Shane Black per Iron Man 3, io e mia moglie avevamo da poco avuto Exton e abbiamo girato principalmente a Wilmington, nella Carolina del Nord. Un’esperienza idilliaca e sovversiva. E la fine, quando ho capito quanto strette fossero le amicizie che avevo instaurato nel Marvel Cinematic Universe, con i fratelli Russo che mi hanno aiutato ad accettare l’arco narrativo di Tony.

