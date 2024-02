Scritto da Tara Bennet e Paul Terry (The Story of Marvel Studios) e con una prefazione di Kevin Feige, dal 1 ottobre sarà disponibile per l’acquisto Marvel Studios: The Art of Ryan Meinerding, un artbook dedicato al noto illustratore, Ryan Meinerding, che dal primo Iron Man (2008) si è occupato di forma alle idee alla base dell’Universo Cinematografico Marvel

Potete ammirare un’anteprima della copertina qui di seguito:

Ecco la descrizione che accompagna l’annuncio sui social:

Ryan Meinerding è stata una delle principali forze creative ed elementi chiave nella creazione dell’aspetto dei nostri amati supereroi e cattivi dell’Universo Cinematografico Marvel sin dagli albori del primo Iron Man nel 2008. Marvel Studios: The Art of Ryan Meinerding mostrerà al pubblico la visione iconica dell’artista, dalle bozze in lavorazione alle illustrazioni finali. Il libro conterrà più di 500 illustrazioni originali e, per la prima volta, ci permetterà di dare uno sguardo più approfondito dietro le quinte del processo creativo di Meinerding. Lavorando fianco a fianco con Ryan Meinerding negli ultimi cinque anni, Tara Bennett e Paul Terry (THE STORY OF MARVEL STUDIOS) porteranno tutti i fan dell’UCM all’interno del processo di sviluppo visivo dello Studio e racconteranno, grazie ad interessanti interviste con l’artista, gli inizi della sua carriera, le sue ispirazioni, il suo processo creativo ed esclusivi dietro le quinte sulle prime quattro fasi dei Marvel Studios. Bennett e Terry ci regalano un vero e proprio archivio dei lavori di Meinerding e ci presentano uno straordinario ritratto della dedizione, talento, abilità e inventiva di uno degli architetti e figure chiave nella creazione dell’universo Marvel Studios.

