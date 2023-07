In occasione di un dibattito con Cillian Murphy, Emily Blunt e Robert Downey Jr. organizzato da Entertainment Weekly, Matt Damon ha raccontato un aneddoto su Oppenheimer.

L’attore ha spiegato infatti che aveva tutte le intenzioni di prendersi una pausa di riflettori, ma la telefonata di Christopher Nolan per chiedergli di interpretare il general Leslie Groves gli ha fatto fare marcia indietro.

“Questa sembra inventata, ma è vera” ha raccontato. “Non voglio entrare troppo nel dettaglio perché è una cosa privata, ma avevo negoziato a lungo con mia moglie per prendermi una pausa [dalla recitazione]. In terapia di coppia avevo stabilito, ed è tutto vero, che l’unica eccezione alla mia pausa sarebbe stata una eventuale chiamata di Chris Nolan. All’epoca non sapevo se stava già lavorando a qualcosa, perché non te lo dice mai. Ti chiama all’improvviso“.

“Chris fa così, ti chiama all’improvviso” ha confermato Cillian Murphy. “Io non avevo sinceramente idea di nulla. Mi disse che stava lavorando a un film su Oppenheimer e mi chiese di interpretarlo. Fui costretto a sedermi, era troppo da gestire“.

Oppenheimer esce il 23 agosto al cinema. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda. Cosa ne pensate delle parole di Matt Damon?

Classifiche consigliate