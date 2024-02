Durante una chiacchierata al BroBible’s Post Credit Podcast, Matthew Vaughn ha parlato della decisione di James Gunn di scritturare Milly Alcock come Supergirl e anche della possibilità di dirigere un film di Superman.

Il regista ha innanzitutto ammesso che adorerebbe dirigere un adattamento di Superman: Red Son, la miniserie del 2003 targata Elseworlds scritta da Mark Millar e disegnata da Dave Johnson e Kilian Plunkett:

Ha poi parlato di Supergirl: Woman of Tomorrow dicendosi un grande fan di Milly Alcock.

Sono un suo enorme fan. Enorme. L’ho incontrata per un altro progetto a cui stiamo lavorando e ha rifiutato la mia proposta, è stato triste. È un’attrice favolosa. Devo dire però che trovo molto strano che non abbiano ancora qualcuno alla regia [di Supergirl]. Mi ha sorpreso, perché è il regista che dovrebbe scegliere il cast. Non capisco di chi sia stata la scelta se non c’è ancora un regista.