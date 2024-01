Non è stata accolta particolarmente bene da alcuni fan la notizia che Supergirl nell’universo DC di James Gunn e Peter Safran non avrà il volto di Sasha Calle, apparsa in The Flash, ma di Milly Alcock, nota ai più per aver interpretato la giovane Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon.

“Milly è stato il primo nome che ho fatto a Peter per questo ruolo, ben oltre un anno fa, quando avevo letto solo i fumetti” ha spiegato il regista. “Stavo guardando House of the Dragon e pensavo che potesse avere il tocco, la grazia e l’autenticità di cui avevamo bisogno per Supergirl nell’Universo DC“.

Le parole del regista sono state criticate perché solamente alcuni mesi fa, infatti, Sasha Calle aveva confessato che avrebbe adorato tornare a interpretare Supergirl e aveva svelato di aver incontrato Peter Safran proprio per parlare del suo futuro.

Ecco alcuni dei messaggi di supporto per l’attrice:

Even though Sasha Calle met with Peter Safran to continue as Supergirl, James Gunn seemed to already had a new actress in mind pic.twitter.com/gbDPQRDtiC — DC Film News (@DCFilmNews) January 31, 2024

I’m pretty sure Milly Alcock will do a wonderful job as Supergirl, but that still doesn’t mean I’m not bummed the Colombian badass Sasha Calle will not be returning. pic.twitter.com/46xAdC8iyS — Andres Gallego (@galleghost) January 30, 2024

Milly Alcock is going to be great as Supergirl but WB making Sasha Calle promote The Flash all by herself only to recast her is wild. Hollywood is a brutal business. pic.twitter.com/2zC6KIX4Ec — Austin (@AustinPlanet) January 30, 2024

milly as supergirl isn’t bad but i still love you sasha calle you deserve better pic.twitter.com/npOiAHYSrG — . (@P3RCYB3TH) January 30, 2024

I loved Sasha Calle as Supergirl. I think she did a great job with the little she was given. She deserved better and I hope in the future she can play another superhero character. Furthermore, I'm excited about the future, Milly Alcock will nail the role. pic.twitter.com/uodJwTBjDo — Jocelyn (@spideyddevil) January 30, 2024

Loosing Sasha Calle as Supergirl before she got a standalone movie is gonna start my villain arc…. https://t.co/JxII2hoarJ pic.twitter.com/nvGtxm27YR — Zero | 🌃 THE NIGHT IS NEVER OVER (@ChainsawZero) January 29, 2024

Sasha Calle when James Gunn said he was recasting Supergirl pic.twitter.com/2dvwPq8Tb9 — Leo (@_TheRealRobin_) January 26, 2024

I'm confused. You had this but you're getting someone else ? Keep Sasha Calle as Supergirl. It's not hard !!!! pic.twitter.com/SvAeYDiyuy — Mr Magik (@AbiodunOdelola2) January 25, 2024

Gunn was already planning to boot Sasha Calle even before The Flash release 💀 Nasty crusty ass man https://t.co/c2C44JkM6K pic.twitter.com/HZPJbVHyiJ — Chris  (@ChrisRa7en) January 30, 2024

Vi ricordiamo che prima di vederla al centro del cinecomic a lei dedicato, avremo già modo di vedere Milly Alcock nei panni di Supergirl già in Superman Legacy, diretto proprio da James Gunn, le cui riprese inizieranno a marzo.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

